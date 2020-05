Wien als neuer Corona-Hotspot: Allein 15 Fälle in Asylheim

Während österreichweit die Zahl der aktiv Erkrankten abnimmt, steigt sie in Wien weiter. Der Innenminister zeigte sich über die Entwicklung in der Hauptstadt besorgt.

Im "Haus Erdberg", einer Betreuungsunterkunft für Asylwerber in Wien-Landstraße, sind 15 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Freitagabend in einer Aussendung mit. Da das Gebäude für eine längerfristige Quarantäne nicht geeignet sei, würden die Betroffenen an anderen Orten untergebracht.



Diese Woche hätten einzelne Personen des "Haus Erdberg" Covid-19-Symptome gezeigt, wurde mitgeteilt. Daraufhin seien "rasch" alle Personen der Einrichtung getestet worden. Das Screening sei noch nicht abgeschlossen. Nach den ersten positiven Tests in mehreren Fällen habe die Gesundheitsbehörde eine Quarantäne verhängt.

Erste Corona-positive Einzelbewohner der Unterkunft seien bereits in das Betreuungszentrum Messe Wien gebracht worden, hieß es weiter. Familien würden gemeinsam in Betreuungseinrichtungen untergebracht. Unbestätigte Verdachtsfälle werden demnach in den anderen Betreuungseinrichtungen der Stadt Wien versorgt.



Im "Haus Erdberg" sind rund 400 Personen untergebracht. Auch zwei Betreuerinnen wurden positiv getestet. Neben den noch ausstehenden Testergebnissen führen die Behörden Überprüfungen zur Infektionskette in der Einrichtung durch.



Weiterer Anstieg in Wien: 15 Fälle in Asylheim in Erdberg In Wien sind mit heutigem Tag 2.531 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Das sind 39 mehr als am Tag davor. Das teilte die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt am Freitag mit. In den vergangenen 24 Stunden ist eine 96 Jahre alte infizierte Frau verstorben. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt nun 131. Insgesamt 1.817 Personen sind inzwischen wieder genesen. Damit sind in Wien aktuell 583 Personen erkrankt. Zahl der Neuinfizierten nimmt österreichweit ab

Bisher gab es in Österreich 15.531 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 589 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 13.092 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 472 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 124 der Erkrankten auf Intensivstationen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Innenministeriums hervor.

Im Vergleich zum Vortag gab es somit 79 Neuinfektionen und fünf neue Todesfälle. Die Zahl der aktuell Erkrankten nimmt weiterhin ab. Mit Stand Freitag gibt es noch 1.850 Erkrankte in Österreich. Am Donnerstag waren es noch 1.961. In einer ersten Aussendung des Innenministeriums war noch von 15.561 positive Testergebnisse die Rede. Diese Zahl wurden mittlerweile korrigiert.