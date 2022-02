GECKO: Lockerungen möglich

Der Corona-Krisenstab zeigte sich bezüglich Lockerungen vorsichtig optimistisch.

Der von der Regierung eingesetzte Krisenstab GECKo gab am Tag vor dem heutigen Bund-Länder-Gipfel eine optimistische, aber dennoch vorsichtige Prognose zum Corona-Infektionsgeschehen ab. Die Prognosen der Experten sehen nach dem Überschreiten des Höhepunkts und einer "klaren Abf lachung der Dynamik" durch die geplanten Lockerungen keinen signifikanten Einf luss auf das Infektionsgeschehen und auf die Belastung der Intensivmedizin.

Die aktuellen Modelle, die auch die Subvarianten BA1/BA2 inkludieren, würden zeigen, dass frühere Öffnungsschritte zu höheren Fallzahlen führen könnten. Nach dem "Peak" seien diese aber "sehr gut möglich", da danach eine "rasche Abnahmedynamik" bestehe, schrieb GE-CKo in einer Aussendung. Skeptisch zeigte sich der Krisenstab jedoch gegenüber der Auf hebung der Maskenpf licht am Sitzplatz in den Schulen.