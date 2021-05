Ab dem Herbst sollen Kinder vor Ort in den Schulen geimpft werden. Dies verkündete Bildungsminister Heinz Fassmann im Interview mit oe24.TV.

Impfoffensive

Im Interview mit oe24.TV (Ausstrahlung heute um 21 Uhr bei FELLNER! LIVE) kündigt Bildungsminister Heinz Fassmann eine Impf-Offensive auch an den Schulen an. Kinder sollen ab Herbst direkt in den Schulen die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen. "In den großen Schulen ist es sinnvoll, vor Ort zu impfen", so Fassmann auf oe24.TV.

"Einfache Art der Verimpfung"

"Wir diskutieren aktuell mit dem Gesundheitsministerium, was die praktikabelste Form ist, ob man in großen Schulen mit mehr als 1.000 Personen Impfstationen einrichtet. Oder ob mobile Teams mit Schulärzten in die Schulen fahren und dort Impfungen durchführen." Fassmann auf oe24.TV: "Wir wollen hier jedenfalls zu einer einfachen Art der Verimpfung kommen." Fassmann weiter: "Ich kann den Schülern nur empfehlen von dem Impf-Angebot Gebrauch zu machen. Wir werden hier sicher auch entsprechendes Bewusstsein schaffen, dass das eine wesentliche Maßnahme ist, um auch zu einer Schule im Herbst zu kommen, die wieder als Schule im Präsenzunterricht funktionieren kann."

Kein Ende der Maskenpflicht

Ein Ende der Maskenpflicht wird es in den Schulen vorerst nicht geben. "Die Erleichterungen beziehen sich im Wesentlichen auf den Außenbereich, der Innenbereich ist davon unbenommen und so ist auch die Situation in den Schulen davon unbenommen. Wir werden diese Art und Weise, Maske zu tragen in der Schule, bis auf weiteres fortführen."