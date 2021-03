Abrechnung mit Lockdown in Deutschland

'Planlos, ratlos, mutlos': Politik und Wirtschaft rechnen mit Merkel und Co. ab.

Stundenlang wurde verhandelt, bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hammer-Ansage verkündete: Wegen der exponentiell steigenden Infektionszahlen muss Deutschland zu Ostern in einen noch härteren Lockdown. Das öffentliche und private Leben wird von 1. bis zum 5. April regelrecht auf null gestellt. "Wir bleiben zu Hause", heißt der Hammer-Beschluss für die fünf aufeinander folgenden Tage.

CorOstern: Geschäfte zu, nur zwei Haushalte

Selbst die Geschäfte sollen weitgehend geschlossen bleiben. Sowohl der Gründonnerstag als auch der Karfreitag wurden als Ruhetage festgelegt. Nur am Karsamstag sollen Lebensmittelgeschäfte im engeren Sinne öffnen dürfen. Private Treffen dürfen maximal mit fünf Personen aus zwei Haushalten stattfinden. Ansammlungen in der Öffentlichkeit sind verboten. Indes hagelt es Kritik aus der Wirtschaft und Politik. "Ihr Beschluss ist eine Kapitulationserklärung", so CDU-Bundestagsabgeordneter Weiler.

Massive Kritik

Nach den neuen Beschlüssen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland haben Ökonomen und Branchenverbände den Kurs der deutschen Politik kritisiert. Der Lockdown über Ostern verdeutliche, "dass die Öffnungsstrategie der letzten Wochen gescheitert ist", sagte der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, dem "Handelsblatt". Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sprach von einem "faulen Kompromiss

Auch aus der Politik kommt massive Kritik am Beschluss der deutschen Regierung. „Ich blicke fassungslos auf die sach- und lebensfremde Beschlusslage“, wird etwa CDU-Politikerin Jana Schimke in der BILD zitiert. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer sparte nicht mit Kritik. „Es hat mich schon erstaunt, dass ausgerechnet Parteien, die das C im Namen führen, den Kirchen den Verzicht auf Gottesdienste nahelegen, noch dazu an Ostern.“

Die deutsche BILD titelte in Folge am Mittwoch auch mit: "Planlos! Ratlos" Mutlos!"