Corona-Watsche für deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Die Union verliert massiv.

Voraussichtlich am 26. September wird in Deutschland gewählt, und ein halbes Jahr davor gerät die CDU/CSU, die noch die Kanzlerin stellt, in helle Panik.

Nur noch 27 % Zustimmung

Nach den schweren Niederlagen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am vergangenen Sonntag setzt sich der Absturz weiter fort. Laut der in der Bild am Sonntag veröffentlichten Sonntagstrend-Umfrage kann die Union unter Kanzlerin Angela Merkel nur mehr mit 27 % der Stimmen rechnen – vier Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Offensichtlich die Rechnung für die harte Lockdown-Politik. Nach dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im Mai 2020 war sie noch bei 40 % gelegen.

Grüne im Vormarsch

Eine Neuauflage der aktuell regierenden „großen“ Koalition von Union und SPD rückt damit in weite Ferne, diese liegen zusammen bei nur bei 44 %. Profitieren können die Grünen, die drei Prozentpunkte zulegen und der Union mit 22 % bereits gefährlich nahe gekommen sind.