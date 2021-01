Dieses Foto verbreitet sich in den sozialen Netzen wie ein Lauffeuer.

Eine Mutter und ihre Tochter halten sich an den Händen und sehen sich in die Augen. Hunderte dieser Fotos werden jeden Tag geschossen. Aber dieses ist außergewöhnlich: Denn die beiden Frauen befinden sich auf der Intensivstation eines britischen Krankenhauses. 24 Stunden nachdem das Bild aufgenommen wurde, stirbt eine der beiden am Coronavirus.

Schwere Corona-Erkrankung

Anabel Sharma aus dem britischen Leicestershire teilt ihre Geschichte mit der Welt: Sie und ihre 76-jährige Mutter Maria waren im Oktober mit schweren Covid-19-Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Einen Platz auf der Intensivstation bekamen die beiden Frauen laut Anabel nur, weil gerade vier Patienten verstorben waren. Auf Facebook teilte Anabel ihre traumatischen Erfahrungen mit dem Coronavirus, um andere Menschen zur Vorsicht aufzurufen.

Erschütternder Bericht

„Ich musste vier Wochen lang 24 Stunden am Tag eine Plastikhaube tragen, die Sauerstoff in meine Lungen pumpte. Es fühlte sich an, wie wenn man bei 30mph (etwa 50 Stundenkilometer) den Kopf aus dem fahrenden Auto hält. Es war laut, ich konnte nichts sehen, nichts hören und musste durch eine Öffnung in der Haube gefüttert werden.“ Anabels Mutter Maria verstarb schließlich auf der Intensivstation. Anabel, die wochenlang neben ihrer kranken Mutter gelegen war, war zu schwach, um dem Begräbnis persönlich beizuwohnen.

Anabel schließt ihren Post mit einem Appell: „Bitte schaut auf euch, damit wir hoffentlich bald wieder wie früher zusammen sein können.“