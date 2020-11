Abstand: Hofer führt Wagerlpflicht wieder ein

Um die Einhaltung des Mindestabstandes zu gewährleisten, führen die ersten Supermärkte wieder die verpflichtende Nutzung von Einkaufswagerln ein.

Um die Maximalanzahl an Kunden in den Filialen im Blick zu haben (seit Einführung der verschärften Maßnahmen müssen pro Kunde zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen), führt der Diskonter Hofer wieder die Wagerlpflicht ein. So soll gleichzeitig die Einhaltung des Mindestabstandes besser überprüft werden können, heißt es auf der offiziellen Website des Diskonters.

Anzahl der Kunden auf einen Blick

"Ist kein Einkaufswagen vor der Filiale, so ist bitte darauf zu warten, dass durch Verlassen der Filiale einer anderen Person wieder ein Einkaufswagen verfügbar ist", appelliert Hofer an seine Kunden. "So können wir gewährleisten, dass die Maximalanzahl an Personen in einer Filiale nicht überschritten wird und der Mindestabstand eingehalten werden kann."