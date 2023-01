Ärzte in China nähren Zweifel an offiziellen Corona-Todeszahlen

Arzt über Zählung von Covid-Toten: "Es ist sinnlos, das zu tun, weil fast alle positiv sind."

Spekulationen über geschönte Corona-Todeszahlen in China bekommen neuen Auftrieb. Mediziner berichteten, sie seien angehalten worden, als Todesursache nicht Atemversagen nach Covid-Erkrankung in die Sterbeurkunde zu schreiben. Wenn der Verstorbene eine Grunderkrankung hatte, sollte diese als Haupttodesursache genannt werden, heißt es in einer Anweisung in der Notaufnahme eines Privatkrankenhauses, die von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehen wurde.

Sechs Ärzte in öffentlichen Krankenhäusern in ganz China bestätigten, entweder ähnliche mündliche Anweisungen erhalten zu haben, die sie davon abhielten, Todesfälle Covid zuzuschreiben. Oder sie seien sich bewusst, dass ihre Krankenhäuser solche Richtlinien hätten. "Seit der Wiedereröffnung im Dezember haben wir aufgehört, Covid-Todesfälle zu klassifizieren", sagte ein Arzt eines großen öffentlichen Krankenhauses in Shanghai. "Es ist sinnlos, das zu tun, weil fast alle positiv sind."

Mehrere Mediziner erklärten, ihnen sei gesagt worden, dass solche Anweisungen von "der Regierung" kämen, obwohl keiner wisse, aus welcher Abteilung. Drei andere Mediziner in öffentlichen Krankenhäusern in verschiedenen Städten gaben an, dass ihnen solche Leitlinien nicht bekannt seien. Chinas Zentrum für Seuchenkontrolle (CDC) und die Nationale Gesundheitskommission (NHC) waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Nachdem die Regierung Anfang Dezember ihre strikte Null-Covid-Politik aufgegeben hat, verbreitet sich das Virus in der Volksrepublik rasant. Die Behörden meldeten in den vergangenen Wochen aber höchstens fünf Tote pro Tag - ein krasser Gegensatz zu den Bildern von langen Schlangen vor Beerdigungsinstituten und von zahlreichen Leichensäcken, die aus überfüllten Krankenhäusern stammen. Vergangene Woche korrigierte die Nationale Gesundheitskommission ihre Zahlen deutlich nach oben. Demnach hat es zwischen dem 8. Dezember und dem 12. Jänner knapp 60.000 Todesfälle gegeben. Internationaler Experten schätzen aber, dass es in diesem Jahr mehr als eine Million Corona-Tote geben könnte.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfahl am Montag, dass China die Übersterblichkeit überwacht, um sich ein umfassenderes Bild von den Auswirkungen des Covid-Anstiegs zu machen.