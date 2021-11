Ärztin: »Triage ist jeden Tag Realität«

Corona-Patienten verstopfen das medizinische System, andere müssen leiden.

Wien. Die Ausmaße dieser Corona-Welle sind erschreckend. Am gestrigen Sonntag wurden mit 11.552 Fällen um 35 % mehr verzeichnet als vor genau einer Woche. Am schlimmsten zu verarbeiten ist dieser exponentielle Anstieg in unseren Spitälern.



2.327 Corona-Patienten müssen betreut werden. Auf den Intensivstationen – hier geht es um Leben und Tod – sind es derzeit 433. Das sind um 19 % mehr als noch vor einer Woche.





Die ganze Story lesen Sie HIER mit Ihrem oe24plus-Abo!