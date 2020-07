Alle Infos, alle Regeln: So dürfen wir (noch) ins Ausland reisen

Der Überblick über die Bestimmungen in der Coronakrise, die für Österreicher gelten, wenn sie in andere europäische Länder reisen.

Wien. Am Montag ist die novellierte Einreise-Verordnung des Gesundheitsministeriums in Kraft getreten. Sie betrifft die Einreisen nach Österreich in der Coronakrise. Einreisebestimmungen sind aber nicht immer gegenseitig.

Manche Länder haben ihre eigenen Einreisebestimmungen für Österreicher (noch) nicht aufgehoben oder erneut Beschränkungen verhängt, obwohl Österreich deren Bürger ungehindert einreisen lässt. So ist Österreich wegen der steigenden Corona-Zahlen wieder auf die Rote Liste anderer europäischer Staaten geraten: Als erster EU-Staat seit der weitgehenden Liberalisierung des Reiseverkehrs vor knapp zwei Monaten führte Finnland am Montag wieder eine Quarantänepflicht für Einreisende aus Österreich ein. Litauen erwägt das dem Vernehmen nach auch.

© apa

Im Folgenden ein Überblick über die Bestimmungen in der Coronakrise, die für Österreicher gelten, wenn sie in andere europäische Länder reisen. Grob lassen sich vier Kategorien unterscheiden: 1. Die Einreise ist ohne weiteres möglich. 2. Im Zuge der Einreise sind bestimmte Schritte notwendig - man muss sich zum Beispiel registrieren oder untersuchen lassen (etwa Fiebermessen), man muss bestimmte Dokumente vorlegen oder wird von Beamten befragt (etwa zu möglichen Symptomen). 3. Man muss einen negativen Corona-Test vorweisen oder muss eine bestimmte Zeit in Quarantäne. 4. Die Einreise ist nur möglich, wenn man zu einer bestimmten Personengruppe gehört. Grundsätzlich rät das Außenministerium den Österreichern nach wie vor "dringend von allen nicht notwendigen" Auslandsreisen ab: