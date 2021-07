Angst vor 4. Welle: Hier explodieren die Corona-Zahlen

Die Delta-Variante lässt die Corona-Zahlen steigen - die Angst vor einer vierten Welle wächst.

Die hochansteckende Coronavirus-Variante Delta breitet sich in Europa zunehmend aus und führt dazu, dass die Fallzahlen in einigen Ländern wieder rasant ansteigen.



Die WHO warnt nun bereits vor einer neuen Welle, die ohne disziplinierte Gegenmaßnahmen unweigerlich drohe.



Antreiber seien "Reisen, Zusammenkünften und Lockerungen der sozialen Beschränkungen", warnt die WHO.