Ansturm auf Spontan-Impfung

Auch im Wiener Austria Center wurde „Impfen ohne Voranmeldung“ zum Erfolg.

Wien. Seit dem Wochenende wird am Wiener Rathausplatz beim Film-Festival geimpft. Anmeldung ist keine notwendig. Ausweis und E-Card reichen. Geimpft wird jeden Abend. Für alle über 18 Jahre gibt es das nur einmal erforderliche Vakzin von Johnson & Johnson, für alle unter 18 Jahren wird der Impfstoff von Biontech-Pfizer angeboten.

Andrang. Montag wurde die Aktion „Spontan-Impfung“ um das Wiener Austria Center erweitert. Ohne Voranmeldung konnte sich jede(r) ganz spontan immunisieren lassen.

13.000 bei den »Spontan-Impfungen« in Tirol

Lange Schlange. Der Andrang war gut, wie ein ÖSTERREICH-Lokalaugenschein zeigte: „Ich hab heute frei, deshalb bin ich spontan hierhergekommen“, so der 21-jährige Angelo Karnik: „Anmelden brauchte ich mich nicht, das ist eine Superaktion“, lobt er. Der Gastro-Mit­arbeiter bekam Johnson & Johnson, sagt: „Jetzt kommt wieder Normalität in mein Leben.“ Ähnlich argumentiert Armin Sabanovic (22): „Endlich sind auch wir Jungen dran, das ist perfekt organisiert“, lobt er die Mitarbeiter im Austria Center. Auch er bekam Johnson & Johnson.

Jene, die regulär einen Impf-Termin gebucht haben, mussten wegen der Spontan-Impfer übrigens nicht in einer längeren Schlange stehen. Die Teilnehmer wurden in eine andere Halle umgeleitet. Bundesländer. Voller Erfolg der Spontan-Impfung auch in Tirol: 13.000 bekamen in Innsbruck am Wochenende den ersten Stich. Wie in Wien geht in Tirol die Impfaktion weiter.

In Oberösterreich wird ab Mittwoch im Shoppingcenter Passage geimpft.

Am 17. Juli ist in der Steiermark „Stich-Tag“.

NÖ, Salzburg und Kärnten überlegen ähnliche Aktionen.

(wek)