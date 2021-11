× Auch im Lockdown sind Nikolo-Besuche möglich

Katholische Kirche: Besuche unter Einhaltung aller Regeln.

Nikolaus-Besuche können trotz Lockdown stattfinden. Nikolo-Besuche fallen laut Verordnung unter ehrenamtliche Tätigkeiten und fällt unter die Ausnahmeregeln für die geltenden Ausgangsbeschränkungen. Laut Ministerium sind beim Besuch in einem jedoch durchgehend FFP2-Masken zu tragen. Bei einem 2G-Nachweis entfällt die Maskenpflicht.

"Als zuständige Kultus-, aber auch als Familienministerin war es mir ein besonderes Anliegen, dass wir trotz der aktuell herausfordernden Corona-Lage für die Familien und Kinder im Land den Nikolaus-Besuch als besonders schöne Tradition in der Adventzeit wieder möglich machen können. Die Katholische Kirche wird sicherstellen, dass alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Infektionen eingehalten werden. Einem sicheren Nikolausfest steht also auch heuer nichts mehr im Wege," so Ministerin Susanne Raab.

Auch Peter Schipka, Generalsekretär der Bischofskonferenz meldet sich zu Wort: "Der heilige Nikolaus zählt zu den beliebtesten Heiligen, weil er ein Vorbild an christlicher Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft ist. Diese Haltungen sind gerade jetzt wichtig, damit es zu keinem Lockdown der Herzen angesichts der Corona-Pandemie kommt. Die Katholische Kirche ist dankbar, dass die Regierung klargestellt hat, dass auch während des Lockdowns Nikolaus-Besuche unter klaren Corona-Schutzmaßnahmen für alle Beteiligten stattfinden können.