Auch Italien setzt Impfung mit AstraZeneca aus

Auf Empfehlung der italienischen Arzneibehörde reagiert das EU-Land.

Rom: Corona-Impfungen mit dem Impfstoff AstraZeneca werden in Italien ausgesetzt. Der Beschluss wurde am Montag von der italienischen Arzneibehörde AIFA in Rom ergriffen, die am Donnerstag bereits eine Charge von Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns eingezogen hatte.

Vorsichtsmaßnahme

Die Aussetzung der Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff sei eine Vorsichtsmaßnahme, die gelten soll, bis sich die europäische Arzneibehörde EMA über die Sicherheit des Impfstoffes aussprechen wird, teilte AIFA mit. Damit nimmt sich Italien an Deutschland und an anderen EU-Ländern ein Beispiel, die ebenfalls am Montag die Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin ausgesetzt hatten.