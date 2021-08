Aufruf: Corona-infizierte Person besuchte Kino

Cineplexx-Filmvorführung am 16. August um 20.45 Uhr in Kinosaal 4 wurde von 50 Gästen besucht.

Villach. Ein positiver Corona-Fall ist aus dem Cineplexx-Kino in Villach vom Landespressedienst Kärnten gemeldet worden. Die Person hatte sich am 16. August um 20.45 Uhr im Kino 4 aufgehalten. Das Land Kärnten hat am Freitagabend die weiteren 50 Besucher, die am Montag im Kinosaal waren, aufgerufen ihren Gesundheitszustand im Auge zu behalten, sich zu testen und sich im Zweifelsfall beim Gesundheitstelefon 1450 zu melden.