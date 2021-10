Infektiöser Gast bei Kirchtag im Kärntner Sachsenburg.

Sachsenburg. Beim Sachsenburger Kirchtag (Bezirk Spittal an der Drau) hat sich in der Nacht auf Sonntag eine hochinfektiöse Person unter den Gästen befunden. Die Bezirkshauptmannschaft Spittal richtete daher am Dienstag einen öffentlichen Aufruf an die Besucher, sich testen zu lassen und in den kommenden Tagen den Gesundheitszustand zu kontrollieren.