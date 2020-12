Volle Polit-Kraft für Massentests

In der Messehalle Wien ließen sich Kurz und Ludwig demonstrativ selbst testen.

Wien. Bislang habe man rund 1.000 Corona-Positive gefunden, freute sich gestern Kanzler Sebastian Kurz. Das seien Menschen, die man isolieren könne, bevor sie andere anstecken. Die erste Zwischenbilanz der „Massentests“ fällt sonst aber eher mau aus. Vorarlberg hat über 30 Prozent Teilnahme erreicht. Dort sind die Tests bereits abgeschlossen. In Tirol waren es am Sonntag erst 183.000 Getestete. In Wien 133.000. Hier wird aber noch bis zum 13. Dezember weitergetestet. Andere Bundesländer starten jetzt erst.

Kurz und Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig setzten daher ein gemeinsames Zeichen: Sie erschienen gestern zusammen in der Messehalle, um sich den Abstrich abnehmen zu lassen, und zeigten ihr negatives Resultat. Beide Politiker appellierten, an den Gratis-Antigen-Tests teilzunehmen. Ludwig erklärte, dass ab jetzt jeder ohne Anmeldung in die drei Teststandorte – Messe-, Marx- und Stadthalle – kommen könne, um sich testen zu lassen.

Prominente unterstützen die Massentests

Promis. Auch Finanzminister Gernot Blümel und Moderator und Schauspieler Alfons Haider ließen sich gestern öffentlich testen. Zudem wird es jetzt Unterstützung für ältere nicht so mobile Menschen geben. Neben bereitgestellten Rollstühlen seien auch die Bundesheer-Soldaten sehr hilfsbereit.