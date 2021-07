Aufruf: Corona-Infizierter besuchte zwei Bars

Eine Corona-infizierte Person hat sich in der Nacht auf Samstag in zwei Klagenfurter Bars aufgehalten.

Klagenfurt. Eine an Covid-19 erkrankte Person mit hoher Infektiosität hat sich in der Nacht auf vergangenen Samstag, den 24. Juli, in zwei Klagenfurter Bars aufgehalten. Wie die Stadtpresse am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, sollen Gäste der "Burg" und des "Teatro" ihren Gesundheitszustand beobachten und bei Symptomen die Nummer 1450 anrufen: Die infizierte Person war von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr in der "Burg" und anschließend bis 2.00 Uhr im "Teatro".