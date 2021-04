Ab Donnerstag bis vorerst inklusive 9. Mai gilt in Abfaltersbach eine Ausreisetestpflicht.

In der Osttiroler Gemeinde Abfaltersbach tritt ab Donnerstag eine Ausreisetestpflicht beim Verlassen des Gemeindegebietes bis vorerst inklusive 9. Mai in Kraft. Grund dafür war ein zuletzt erhöhtes Infektionsgeschehen, teilte das Land Tirol am Mittwoch mit. Die Testpflicht gilt für alle, die sich in der Gemeinde aufgehalten haben und das Gemeindegebiet verlassen wollen, unabhängig vom Wohnsitz und davon, wie lange man in der Gemeinde war.

Als Nachweis gilt ein negativer PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder ein negativer Antigen-Test (nicht älter als 48 Stunden). "Mit Stand heute, Mittwoch, gelten in der Gemeinde Abfaltersbach 27 Personen als aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Wir verzeichnen ein dynamisches Infektionsgeschehen, beobachten die epidemiologische Lage sehr genau und analysieren diese täglich", erklärte Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab des Landes.

Testangebot ausgebaut

Das Testangebot im Gemeindezentrum Abfaltersbach wird ausgebaut und steht vorerst bis 9. Mai am Dienstag, Donnerstag und Samstag jeweils von 7.00 bis 10.00 Uhr sowie Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr zur Verfügung. Anmeldungen sollen in Kürze unter www.tiroltestet.at möglich sein. Bezirkshauptfrau Olga Reisner appellierte an alle Bürger, sich regelmäßig testen zu lassen und sich an die bereits bestehenden Vorgaben zu halten.

Eine Durchreise durch die Gemeinde Abfaltersbach ohne Zwischenstopp ist auch ohne Test möglich. Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr und Schüler zum Zweck der Teilnahme am Unterricht sind von der Testpflicht ausgenommen, ebenso wie der Güterverkehr. Personen ohne Wohnsitz in der Gemeinde, die dort vor dem Verlassen der Gemeinde positiv getestet werden, können so schnell wie möglich entweder alleine mit dem Auto oder im Rahmen eines "gesicherten Transports" zu ihrem Wohnsitz zurückkehren und sich dort in Quarantäne begeben, hieß es.

Für die Gemeinde Abfaltersbach hatte bereits zuvor eine Ausreisetestpflicht im Rahmen der Region, die die Gemeinden Anras, Assling, Leisach und eben Abfaltersbach umfasste, gegolten. Diese war erst vergangenen Samstag zu Ende gegangen.