Bayern bei Corona-Neuinfektionen jetzt vor Österreich

Während Österreich mit Montag den zweiten Lockdown hinter sich hat, ruft Bayern erneut den Katastrophenfall aus.

Noch vor wenigen Wochen warnte Bayerns Regierungschef Söder vor Skiurlaub in Österreich. In Bayern sei man ein „gebranntes Kind“, was die Eintragung von Infektionen nach Skiurlauben im Nachbarland angehe, so Söder.

Doch der Blick auf die Corona-Neuinfektionen zeigt eine Trendwende: Bayern hat im Vergleich zu Österreich um ein Drittel mehr Corona-Neuinfektionen als Österreich. Der Vergleich: Österreich weist heute 2.686 Neuinfektionen auf (30 Fälle pro 100.000 EW, Bayern hat 5.361 Fälle (41 Fälle pro 100.000 EW).

Strengere Corona-Maßnahmen in Bayern

Ab Mittwoch gelten in Bayern wieder strenge CoV-Maßnahmen etwa mit einer Ausgangssperre von 21.00 bis 5.00 Uhr. Die eigene Wohnung darf nur mehr für Lebensmittel- und Weihnachtseinkäufe, Arztbesuche, Sport, den Weg zu Schule und Arbeitsplatz verlassen werden. Dies gilt vorläufig bis Anfang Jänner.

Leichte Lockerungen gibt es nur zu Weihnachten: Vom 23. bis zum 26. Dezember sind demnach auch Treffen über die zwei Hausstände hinaus mit bis zu maximal zehn Personen – aus bis zu zehn Hausständen – gestattet.

Für Silvester gibt es keine Lockerung. Zum Jahreswechsel dürfen nur maximal fünf Personen aus zwei verschiedenen Haushalten gemeinsam feiern, Alkohol im freien ist gänzlich untersagt. All das gilt für Regionen mit einer Inzidenz über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tag liegt. Die Inzidenz lag im benachbarten Berchtesgaden zuletzt bei gut 150.

„Kleiner Grenzverkehr“ wieder stark eingeschränkt

Relevant für Salzburg: Auch der „kleine Grenzverkehr“ soll ausgesetzt werden. Das bedeutet nach Angaben des Bayerischen Rundfunks, dass die Gründe für einen Grenzübertritt eingeschränkt und die Einhaltung der diesbezüglichen Regeln und Gründe „scharf kontrolliert“ werde. Konkret: Einkaufen, Freizeitgestaltung (Sport) oder Tanken im Nachbarland ist dann nicht mehr erlaubt.