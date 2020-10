Bayern: Übernachtungsverbot für Österreicher in Hotels

Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Wochenschnitt dürfen ab Donnerstag nicht mehr in Hotels und Gaststätten in Bayern übernachten.

Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) kündigte am Mittwoch ein Beherbergungsverbot an: So dürfen ab Donnerstag Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots ohne negativen Corona-Test nicht mehr in bayerischen Hotels und Gaststätten übernachten. Die genauen Gebiete werden noch abgeklärt. Das betrifft auch ausländische Reisende aus Risikogebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im 7-Tages-Schnitt - dazu zählt auch Österreich.

Details folgen in Kürze.