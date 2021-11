Bei Verstößen: Bis zu 3.600 Euro Strafe

Ungeimpften und Test-Verweigerern drohen in Job und Freizeit hohe Strafen.

Strafenkatalog. Damit die strikteren neuen Corona-Maßnahmen auch eingehalten werden, soll vermehrt in Gastro & Co. kontrolliert werden. Ein Wirtshausbesuch ohne 2G-Nachweis schlägt dabei teuer zu Buche.

Gäste. Wer als Gast in Kino, Gasthaus und anderen 2G-Bereichen ohne entsprechenden Nachweis erwischt wird, dem drohen Verwaltungsstrafen bis zu 500 Euro.

Betreiber. Auch für die Betreiber kommt es bei Verstößen knüppeldick: Sie sind für die Kontrolle der 2G-Nachweise verantwortlich. Auf Wirte, die es nicht so genau mit den neuen Regeln nehmen, kommen Geldstrafen bis zu 3.600 Euro zu.

Arbeitsplatz. Für Mitarbeiter und Arbeitgeber gilt das gleiche Strafmaß: Arbeitnehmer zahlen bei Verstoß 500, Arbeitgeber bis zu 3.600 Euro Verwaltungsstrafe.

Maskenpflicht. „Oben ohne“ im Handel oder den Öffis kommt Maskensünder ebenfalls teuer zu stehen: Dann wird ein Organmandat in der Höhe von 90 Euro fällig. Die Geldbörsel-schonende Variante: Sich an die FFP2-Maskenpflicht zu halten.