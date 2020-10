Trotz Corona-Infektionen war der Betrieb nicht behördlich geschlossen worden.

Das von zahlreichen Coronavirus-Infektionen betroffene Unternehmen im Bezirk Mödling ist am Freitag nicht behördlich geschlossen gewesen, teilte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Rund 200 Personen seien in dem Betrieb beschäftigt. Die Zahl der Erkrankten stieg in dem Cluster unterdessen bis mittags auf 53 an.