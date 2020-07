Britische Regierung: Großkampagne gegen Übergewicht

Minister warnte vor erhöhtem Sterberisiko durch Covid-19 bei Fettleibigkeit.

London. Mitten in der Coronakrise hat die britische Regierung eine breit angelegte Kampagne gegen Übergewicht und Fettleibigkeit in der Bevölkerung gestartet. Fettleibigkeit erhöhe das Risiko schwerer Erkrankungen sowie auch die Gefahr, an einer Coronavirus-Infektion zu sterben, warnte Gesundheitsminister Matt Hancock in der Nacht auf Montag.

In einer Mitteilung der britischen Regierung wird Fettleibigkeit als "Zeitbombe" bezeichnet. Zu den konkreten Maßnahmen im Rahmen der Kampagne "Better Health" ("Bessere Gesundheit") gehört, dass Werbung für Junkfood im Fernsehen und im Internet vor 21.00 Uhr verboten soll. Damit soll erreicht werden, dass Minderjährige weniger solchen Werbekampagnen ausgesetzt werden. Restaurantbetriebe mit mehr als 250 Beschäftigten sollen dazu verpflichtet werden, auf ihren Speisekarten die Kalorienwerte anzugeben.

Zudem soll Supermärkten verboten werden, Rabatte auf ungesunde Nahrungsmittel anzubieten. Auch sollen sie solche Waren nicht mehr an besonders sichtbaren Stellen wie den Eingängen und Kassen platzieren dürfen. Ärzte sollen dazu ermutigt werden, übergewichtigen Patienten Fitnesstraining zu verschreiben.

In Großbritannien haben nach Regierungsangaben fast zwei Drittel der Erwachsenen ein Körpergewicht, das als nicht mehr gesund gilt. 36 Prozent von ihnen leiden demnach an Übergewicht und 28 Prozent an Fettleibigkeit. Jedes dritte Kind im Alter zwischen zehn und elf Jahren ist diesen Angaben zufolge übergewichtig oder fettleibig.

Laut einer am Samstag veröffentlichten Studie der Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) erhöht Fettleibigkeit das Risiko, an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 zu sterben, um 40 Prozent. "Covid-19 war für uns alle Weckruf zu den unmittelbaren und langfristigen Risiken von Übergewicht", sagte ein Regierungssprecher am Sonntag. Premierminister Boris Johnson sei überzeugt, "dass wir diesen Moment nutzen müssen, um gesünder und aktiver zu werden und uns besser zu ernähren".