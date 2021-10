Ein Gast des Landhotels Schwabenhof in Hagensdorf (Bezirk Güssing) wurde positiv auf Corona getest.

Nach Coronafällen in einem Hotel im Südburgenland bzw. bei einem Fußballspiel in Großhöflein (Bezirk Eisenstadt Umgebung) sind Personen, die sich ebenfalls dort aufgehalten haben, aufgerufen, bei Apotheken einen kostenlosen PCR-Test zu machen und ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Eine Person, die von 17. bis 19. Oktober das Landhotel Schwabenhof in Hagensdorf (Bezirk Güssing) besucht hat, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Gäste, die sich in diesem Zeitraum ebenfalls im Hotel aufhielten, sollen sich nun testen lassen. Dies betreffe insbesondere jene, die in einem Reisebus unterwegs waren, hieß es.

Einen Aufruf gibt es auch nach einem Match in Großhöflein am 15. Oktober sowie einer Veranstaltung dort am darauffolgenden Tag. Mehrere Personen hatten sich mit Corona infiziert, nun sind die Besucher aufgerufen, einen PCR-Test durchführen zu lassen.