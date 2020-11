Cafe in Rom verbietet Kunden Gespräche über Virus

Rom. Ein Cafe in Rom verbietet ausdrücklich seinen Kunden, über das Coronavirus zu sprechen. Die Inhaberin des Cafes "Feeling" im römischen Außenbezirk Ponte Galeria hat in ihrem Lokal humorvolle Plakate angehängt, die die Kunden auffordern, beim Kaffee-Trinken nicht über Coronavirus zu sprechen.

#BarFeeling, on the outskirts of #Rome, has a new rule: no talking about #coronavirus! They even offer a few suggestions: #Gossip, #Culture, and #GrandeFratelloVip2020 (Italy's #BigBrother). Customers say they love it. That's Cristina Mattioli in the photo, via @Agenzia_Ansa. pic.twitter.com/S8nv0YpbIX