China verhängt Lockdown über Shanghai

In der Megacity Shanghai gilt ab Montag ein Corona-Lockdown.

Die chinesische Metropole Shanghai kündigt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einen zweistufigen Lockdown an. Zur Testung der Bevölkerung werde das öffentliche Leben in zwei Stufen vom Montag (28. März) bis 05. April heruntergefahren, teilte die Stadtverwaltung am Sonntag auf ihrem WeChat-Account mit.

Der Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel werde eingestellt. Mitarbeiter der meisten Unternehmen dürften nur noch im Homeoffice arbeiten. Ausgenommen seien öffentliche Dienste und Lebensmittelversorgung.