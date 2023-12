Corona: Ärztekammer fordert Gratis-Tests

Aktuell gibt es nur Gratis-Tests wenn man Symptome hat.

Wir stecken mitten in einer gigantischen Corona-Welle. Aktuell sind offiziell 41.690 infiziert (Krankenstandsmeldungen bei der ÖGK). Das sind fast doppelt so viele als vor genau einem Jahr. Das Abwasser-Monitoring (Grafik unten) zeigt es deutlich: So steil ist die Kurve der Infektionen noch nie gestiegen.

© abwassermonitoring.at ×

In der Steiermark reagiert jetzt die Ärztekammer und fordert Gratis-Tests bei Hausärzten. Und: Nicht nur Covid-Tests sollen kostenlos werden, sondern auch solche für Influenza und RSV. Die Krankenkassen sollen die Kosten übernehmen.

Es gibt Dreifach-Tests

Bayer berichtet, dass ein Dreifach-Test bereits verfügbar ist, mit dem die Ursache einer Infektion schnell identifiziert werden kann. Dies ermöglicht Hausärzten, zuverlässige Proben zu entnehmen und in kürzester Zeit festzustellen, ob eine Infektion vorliegt. Bisher zahlte die Krankenkasse nur den Corona-Test für Patienten, die auch Symptome zeigten.