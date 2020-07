Corona-Alarm auf Balearen-Insel Formentera

Bisher wurden bereits fünf Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Corona-Alarm auf den Balearen. Wie das balearische Gesundheitsministerium am Wochenende mitteilte, wurden in einem Hotel auf der Insel Formentera fünf Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Nun werden weitere Tests angeordnet, die Zahl der Infizierten kann also noch steigen.

Laut Radio-Sender "Cadena Ser" soll zunächst ein Angestellter Symptome verspürt haben. Weitere Tests im Hotel brachten bisher vier weitere Infektionen. Ob auch Gäste betroffen sind, ist bisher nicht bekannt. Der Name des Hotels wurde von den Behörden bisher auch nicht mitgeteilt.

Weitreichende Maskenpflicht

Der Corona-Ausbruch trifft die Region hart. Die Balearen warben bisher damit, die sicherste Region in Spanien zu sein. Bereits letzte Woche erließ man aber bereits eine Maskenpflicht auf Formentera, Mallorca und Co.

Damit folgen die Behörden dem Beispiel Kataloniens und der Extremadura. Dort ist das Tragen einer Maske über Mund und Nase praktisch überall außerhalb der eigenen vier Wände bereits Pflicht, auch dann, wenn der Sicherheitsabstand zu anderen Personen gewahrt werden kann. Auch andere spanische Regionen bereiten eine solche Maskenpflicht vor.

Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, riskiert demnach eine Strafe von hundert Euro. In den ersten Tagen soll es jedoch zunächst nur Ermahnungen geben.

Die Behörden hatten einige Ausnahmen angekündigt. Am Strand, am Pool, beim Essen und Trinken, beim Sport und in der Natur außerhalb von Ortschaften dürfe die Maske abgenommen werden, hieß es. Am Partystrand Ballermann hatten am Freitag Hunderte Touristen für Empörung gesorgt, die am Freitagabend unter Missachtung der Vorsichtsmaßnahmen feierten. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußerte sich mit Blick auf die Berichte aus Mallorca besorgt. "Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites 'Ischgl' wird", sagte er in Berlin.