Corona-Alarm bei Hochzeitsfeier: 200 Gäste in Quarantäne

Diese Hochzeitsfeier droht zum Corona-Super-Cluster zu werden: ein Gast hatte Symptome, steckte jedoch andere an - jetzt befinden sich 200 Personen in Quarantäne.

Kelsterbach. In der hessischen Stadt Kelsterbach wurden rund 200 Gäste einer Hochzeitsfeier in Quarantäne geschickt, nachdem ein Gast andere Gäste ansteckte. Die Feier soll laut Online-Berichten ganze zwei Tage gedauert haben. Eine Frau hatte zwar Corona-Symptome, entschied sich jedoch trotzdem der Feier beizuwohnen. Derzeit befinden sich alle Gäste laut Gesundheitsamt Groß-Gerau in Quarantäne. Am Wochenende wurden sie auf das Virus getestet.

In Hessen müssen Veranstaltungen unter 250 Teilnehmern nicht angemeldet werden.

Näheres folgt ...