Gewerkschaft und Handel fordern Ende der Maskenpflicht

Einmal mehr fordern die Gewerkschaft GPA und die Einzelhandelsketten Lidl, Rewe, Hofer und Spar die Bundesregierung, und hier insbesondere Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auf, die Maskenpflicht im gesamten Handel zu beenden.

GPA-Vorsitzende Barbara Teiber erklärte dazu: "Island, Finnland, Schweden, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Dänemark, Belgien, Estland und die Niederlande haben die Maske im gesamten Handel bereits abgeschafft."

"Das ist nicht einzusehen"

Treiber erinnerte daran dass in Österreich das gemeinsame Feiern Tausender maskenlos möglich ist, aber Beschäftigte im Supermarkt müssen eine Maske tragen. "Das ist nicht einzusehen", so Treiber. Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich, ergänzte: "Wir müssen unseren Teams in den Filialen im wahrsten Sinne des Wortes wieder Luft zum Atmen geben. Bei den aktuellen Fallzahlen ist ein Fortführen der Maskenpflicht auch nicht mehr belastbar zu argumentieren."