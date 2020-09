Corona-Alarm in Tiroler Lokal: Aufruf an Gäste gestartet

Person, die in Lokal tätig war, positiv getestet.

Kufstein. Das Land Tirol hat am Dienstag nach einem positiven Corona-Testergebnis einer Person in einem Lokal in Kufstein vorsorglich einen öffentlichen Aufruf gestartet. Personen, die sich zwischen 2. September und 4. September im "Auracher Löchl" in der Festungsstadt befanden, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten, hieß es.

Im Zuge des Contact Tracings habe sich nämlich herausgestellt, dass die infizierte Person aus dem Bezirk Kufstein in diesem Zeitraum im Lokal tätig war. Das Land appellierte, bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Schnupfen oder dem plötzlichem Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, umgehend die Gesundheitshotline "1450" zu kontaktieren.

Die Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt bzw. der Hausärztin solle telefonisch erfolgen. Für den Bezirk Kufstein gilt seit Freitag vergangener Woche die Corona-Ampelfarbe Gelb.