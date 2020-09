Corona-Alarm nach Sex-Party in Berlin

Mehrere Personen sollen sich beim Event in der deutschen Hauptstadt Berlin angesteckt haben.a

Eine Sex-Party, die vergangene Woche in Berlin stattfand, alarmiert die deutschen Behörden. Wie die „Welt“ berichtet, sollen sich beim Erotik-Event gleich mehrere Personen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Wie aus dem Wochenbericht des Bezirksamtes Berlin-Mitte zur Corona-Lage hervorgeht, hatte die Sex-Party wächst der Cluster weiter an, der Event könnte zu einem sogenanntes “Super Spreading“-Ereignis“ werden. Weitere Angaben wurden von den Behörden nicht genannt.

Knapp 800 Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 246.948 angegeben - ein Plus von 782 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 248.840 Infizierte.

Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.319 Todesfälle und damit zwei weniger als am Vortag. Die JHU zählte 9.325 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 221.900.