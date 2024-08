Corona-Alarm: Zahlen steigen wieder deutlich an

Expertin verrät, wer sich jetzt nochmals impfen lassen soll.

Die Corona-Zahlen in Österreich sind zuletzt wieder deutlich angestiegen. Vorherrschende Variante ist dabei die Untervariante KP.3, die sich aus JN.1 entwickelte. „Wie sehen sehr deutlich eine erhöhte Virusaktivität mit Positivraten zwischen 10 Prozent und knapp 25 Prozent in Ober- und Niederösterreich“, so Virologin Judith Aberle im Ö1-Morgenjournal. „Das bedeutet, dass jede vierte eingeschickte Probe positiv ist.“

Die steigenden Infektionszahlen sind auch im Abwasser-Monitoring gut sichtbar. Deutlich am meisten Fälle gibt es dabei in Wien, gefolgt von Vorarlberg und Niederösterreich.

© abwassermonitoring.at ×

Expertin rät zur Impfung

Die Expertin warnt nun davor, dass eine neue Corona-Welle im Entstehen sei. „Sobald die Schule wieder beginnt, wird das Virus auch wieder stärker zirkulieren“, so Aberle.

Die Virologin rät deshalb auch zur Impfung. Personen über 60 sowie Risikogruppen sollten sich jetzt eine Auffrischung mit einem angepassten Impfstoff holen.