Corona-Ampel: Diese Bezirke sollen heute rot werden

Neben Kuchl sollen heute noch weitere Ortschaften und Bezirke auf Rot gestellt werden. oe24 hat die neue Liste.

Die Zahlen in Österreich steigen weiterhin unaufhaltsam. Nach einem Allzeit-Rekord am Mittwoch mit 1.555 Neuinfektionen, wurden auch am Donnerstag 1.552 neue Fälle registriert.

Nun will die Ampel-Kommission entsprechend reagieren. Wie oe24 exklusiv erfuhr, soll die Corona-Ampel ab heute in gleich in mehreren Bezirken auf Rot springen. Zudem sollen auch viele weitere orange Bezirke dazukommen. Im schriftlichen (!) Vorschlag derExperten der Kommission, der oe24 vorliegt, werden gleich neun Bezirke aufgelistet, die heute auf Rot geschalten werden sollen. Diese Vorschlag wird heute bei der Sitzung der Ampel-Kommission mit Länder-Vertretern diskutiert.

Diese neun Bezirke könnten Rot werden

Das ist die Liste jener Regionen, die heute auf ROT geschalten werden könnten:

Rot:

- St. Pölten (NÖ)

- Wels-Stadt (OÖ)

- Rohrbach (OÖ)

- Hallein (Salzburg)

- St. Johann im Pongau (Salzburg)

- Innsbruck (Tirol)

- Innsbruck-Land (Tirol)

- Imst (Tirol)

- Schwaz (Tirol)

Des weiteren sollen zig weitere Bezirke von Gelb auf Orange geschalten werden.

Orange:

- Kufstein (Tirol)

- Liezen (Steiermark)

- Voitsberg (Steiermark)

- Bruck-Mürzzuschlag (Steiermark)

- Salzburg-Umgebung (OÖ)

- Wels-Land (OÖ)

- Schärding (OÖ)

- Ried (OÖ)

- Grieskirchen (OÖ)

- Steyr-Stadt (OÖ)

- Wr. Neustadt-Land (NÖ)

- Tulln (NÖ)

- St. Pölten-Land (NÖ)

- Baden (NÖ)

- St. Veith (Kärnten)

Laut einem Vorschlag der Experten der Ampel-Kommission sollen überhaupt nur noch drei Bezirke in Österreich auf Grün bleiben.