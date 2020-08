Corona-Ampel: Experten wollen "Gelb" für Wien & Linz

Aufgrund der stark steigenden Infektions-Zahlen sollten Wien und Linz im Corona-Ampelsystem auf "Gelb" umgestellt werden - doch das wurde sofort verhindert, erfuhr oe24 aus dem Krisenstab.

Die Zahlen steigen immer weiter: In den vergangenen 24 Stunden wurden 172 Neuinfektionen in Wien und 59 Neuinfektionen in Oberösterreich verzeichnet. Die Ampel-Kommission wollte deshalb die Städte Linz und Wien im neuen Corona-Ampelsystem auf "Gelb" schalten. Das würde bedeuten: Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen im öffentlichen Bereich und Indoor-Veranstaltungen nur mehr unter 200 Personen.

Doch diese Empfehlung der Experten der Ampel-Kommission wurde politisch verhindert, wie oe24 nun erfahren hat. Die Begründung: "Das Corona-Ampelsystem ist noch im Probebetrieb." Nach nun schon drei Monaten der Entwicklung.

Damit ist genau das nun eingetreten, wovor Kritiker des Ampelsystems schon vor Wochen gewarnt haben: Eine Kommisssion aus Medizinern, Virologen und Krisenmanagern empfiehlt eine klare Handlung, doch Mitglieder der Bundesregierung verweigern eine Umsetzung in die Realität.