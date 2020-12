Corona-Ampel: Ganz Österreich weiterhin auf Rot

Auch vor Weihnachten ändert sich an der Färbung Österreichs auf der Corona-Ampel nichts. Das ganze Land leuchtet weihnachtlich rot - obwohl manche Regionen kurz vor einer Orange-Schaltung stehen könnten.

Wenig überraschend bleibt ganz Österreich kurz vor den Feiertagen und dem dritten Lockdown auf der Corona-Ampel auf Rot. Die Coronavirus-Fallzahlen sind weiterhin zu hoch.

Eine Entwarnung ist vorerst nicht in Sicht. Zwar sinken die Neuinfektionen täglich, doch die Situation in den Spitälern ist weiterhin angespannt.

Diese Bezirke könnten auf Orange geschalten werden

Dennoch gibt es Hoffnung. Denn in einigen Bezirken und Städten liegen die Zahlen wieder in einem deutlich niedrigeren Bereich. In Wien beispielsweise liegt die risikoadjustierte Fallzahl - auf diesen Wert kommt es an - unter 100. Derzeit liegt dieser Wert sogar bei 97,7. Das geht aus einem Arbeitsdokument der Kommission hervor. Damit könnte man Wien als erstes Bundesland theoretisch wieder auf orange schalten. Doch davon wird derzeit freilich abgesehen. Die Zahlen müssten über Wochen hinweg stabil unter 100 sein, damit die Kommission wirklich eine Ampelschaltung auf Orange überlegt.

Übrigens: besser als Wien sind unter anderem auch Mistelbach mit einer risikoadjustierten Fallzahl 96,0 und an der Spitze liegt Hollabrunn mit einem Wert von 70,4. Schlusslicht ist weiterhin Hermagor. Hier liegt der Wert bei 940,8.

Bezirke mit den wenigsten Fällen

Hollabrunn 70,4

Mistelbach 96,0

Wien 97,7

Bezirke mit den meisten Fällen

Hermagor 940,8

Völkermarkt 807,9

Deutschlandsberg 689,2