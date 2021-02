Oberösterreich soll heute wieder von orange auf rot hinaufgestuft werden.

Am Donnerstag fällt wieder die Entscheidung der Ampel-Kommission.



Wie oe24 bereits vorab erfahren hat, wird ganz Österreich dabei wieder auf Rot geschaltet.



Oberösterreich war seit vergangener Woche alleine in der orangen Corona-Ampelzone, denn schon am Donnerstag vor einer Woche wurde Wien auf Rot gesetzt.



Den vollständigen Artikel lesen Sie hier als oe24plus-Abonnent.