Corona-Ampel: Sechs neue Bezirke orange

Am Donnerstag tagte die Corona-Kommission. Es ging um 7-Tages-Inzidenz pro 100.000.

Sechs weitere Bezirke – darunter Neusiedl am See und Hermagor – sollen ab Freitag auf Orange geschaltet werden. Sieben weitere von Grün auf Gelb. Die Corona-Kommission, die am Donnerstag tagte, arbeitet mit den Daten vom Dienstag. Ampel-Sprecherin Daniela Schmid von der Ages erklärte in der Sitzung, dass die Lage „stabil“ sei.

Reproduktionsrate liege laut Ages wieder bei 1

Die Reproduktionsrate liege bei eins. Noch in der Vorwoche war sie bei 1,3.

Hier die Liste der Bezirke

Neu orange: Neusiedl, Hermagor, St. Pölten Stadt, Mistelbach, Scheibbs und Hallein

Neu gelb: Oberwart, Oberpullendorf, Villach Land, St. Pölten Land, Braunau, Schärding, Voitsberg und Kufstein (von orange zurückgestuft)