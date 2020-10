Corona-Ampel: Weitere Bezirke vor Rot-Schaltung

Knapp 11.000 neue Fälle in sieben Tagen. Acht Prozent der Getesteten positiv.

Gestern wurden erneut 1.524 Corona-Neuinfektionen in Österreich registriert. In den vergangenen sieben Tagen waren es damit fast 11.000 neue Fälle. Die Positivitätsrate (Anteil der Getesteten, die positiv sind) liegt bereits bei knapp acht Prozent.

Auch die Hospitalisierungsraten sind in den vergangenen sieben Tagen von 621 auf 889 angestiegen. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag gestern in Österreich bei 114. 50 ist der Wert, ab dem die EU-Ampel ein Land auf Rot schaltet. Vor der Sitzung der Corona-Kommission drohen damit weitere Rotschaltungen in Österreich.

Auch weitere Orange-Schaltungen erwartet

Hallein (bereits auf Rot geschaltet) kam gestern Mittag auf eine Inzidenz von 513,5 pro 100.000 Einwohner – einer der höchsten Werte in ganz Europa! Im benachbarten bayrischen Berchtesgaden stieg die Inzidenz auf 270. Dort wurde nun ein Lockdown für zwei Wochen erlassen.

Innsbruck-Stadt (bereits rot) kommt auf 243. Drei Bezirke, die laut Expertengrundlage bereits vergangene Woche auf Rot geschaltet hätten werden sollen, dann aber doch orange blieben, verzeichnen ebenfalls starke Zuwächse: Schwaz (Tirol) liegt bei 230,2, Schärding (OÖ) bei 226,8 und Sankt Johann im Pongau (Salzburg) bei 225,9. Wels erreicht ebenfalls bereits einen Siebentagesschnitt von 204,1.

37 Bezirke liegen in der Inzidenz bereits über 100, weitere 39 bei teils deutlich über 50, nur noch sieben Bezirke bei unter 35.