Corona-Ampel: Weiterhin ganz Österreich rot

In allen Bezirken, Bundesländern und Österreich als Staat bleibt das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus sehr hoch.

Wien. Die Corona-Kommission ist in ihrer Sitzung am Donnerstagnachmittag zum gleichen Ergebnis gekommen wie schon sechsmal zuvor: In allen Bezirken, Bundesländern und Österreich als Staat bleibt das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus sehr hoch. Die Corona-Ampel bleibt damit für zumindest eine weitere Woche - dann schon die siebente - rot.

Die Einschätzung der Corona-Kommission tabellarisch:

Regionen mit sehr hohen Risiko (rot):

Bezirke im Burgenland: alle

Bezirke in Kärnten: alle

Bezirke in Niederösterreich: alle

Bezirke in Oberösterreich: alle

Bezirke in Salzburg: alle

Bezirke in der Steiermark: alle

Bezirke in Tirol: alle

Regionen in Vorarlberg: alle

Wien