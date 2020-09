Corona-Ampel: Wo es jetzt kritisch wird

327 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 in Österreich.

Wien. In Österreich ist die Zahl der Neuinfektionen durch SARS-CoV-2 binnen 24 Stunden auf 327 gestiegen, berichteten Innen-und Gesundheitsministerium am Mittwoch. Gestern, Dienstag, war die Zahl der neu festgestellten Fälle bei knapp über 200 gelegen. Aktuell befinden sich 157 Personen aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung - acht mehr als gestern - davon erneut 30 auf Intensivstationen.

Besonders stark war der Anstieg in den letzten Tagen im Bezirk Klagenfurt. Im von Wissenschaftern um den Leiter des Complexity Science Hub (CSH) Vienna entwickelten Ampelsystem sind dieser Tage wieder mehrere Bezirke von "grün" auf "gelb" und der Bezirk Klagenfurt auf "rot" umgesprungen. Das heißt, dass sich dort die Anzahl positiv getesteter Fälle pro 10.000 Einwohner im Vergleich der vergangenen 14 Tage merklich auf über eins erhöht hat. Derzeit sind fast 70 Bezirke gelb.

Dieser Bezirk ist derzeit rot: