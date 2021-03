Corona: Aufstieg mit einem Fünfer erlaubt

Schule bleibt im Corona-Modus, aufsteigen mit einem Fünfer geht automatisch.

„In einem Jahr wie diesem ist Dogmatik und Strenge nicht das richtige Rezept.“ Bildungsminister Heinz Faßmann sagte am Freitag nicht nur – wie ÖSTERREICH bereits berichtete – die mündliche Matura ab (siehe Kasten rechts).

1,1 Millionen Betroffene

Auch für alle anderen 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler hat der Minister eine gute Nachricht im Corona-Jammertal: Bei einem einzigen Fünfer im Zeugnis darf ein Schüler automatisch in die nächste Klasse aufsteigen – also auch ohne Nachprüfung. Der (kleine) Haken an der Sache: Das geht nur dann, wenn sie oder er im Vorjahr das betreffende Fach positiv absolviert hat.

Bei zwei oder mehr Fünfern liegt die Entscheidung über den Aufstieg ohne Nachprüfung in der Klassenkonferenz.

Wirtschaft ist alles andere als begeistert

Während sich Schüler und Eltern angesichts der Corona-Lockerungen erleichtert zeigten, übt die Wirtschaft scharfe Kritik an der Fünferregelung: Die Initiative zukunft.lehre.österreich spricht von einem „katastrophalen“ Stimmungsbild. „Die Ankündigung von Minister Faßmann, auch heuer wieder mit einem oder mehreren ,Nicht genügend‘ in die nächste Schulstufe aufsteigen zu können, ist eine Enttäuschung für die Lehrbetriebe in Österreich“, so Werner Steinecker, Präsident der Initiative.

Viele Jugendliche würden nun trotz negativer Beurteilung weiter in Schulen verweilen, anstatt eine Ausbildung zu starten, die ihren Talenten entspricht. Dadurch werden viele Lehrstellen auch in diesem Jahr nicht besetzt werden können.