Corona-Cluster bei Miliz-Übung von Bundesheer

850 Soldaten auf engstem Raum und dann gab es auch noch einen Besuchertag.

Wien. Noch bis Ende der Woche sollten offiziell rund 850 Soldaten des Jägerbataillons Wien 1 „Hoch- und Deutschmeister“ am Truppenübungsplatz Bruckneudorf eine Waffenübung für die Miliz abhalten. Am Programm: Auffrischung und Festigung der Schießfertigkeiten, Kampf im urbanen Umfeld, ABC-Abwehr sowie Sanitätsdienst. Eigentlich nicht am Programm: Corona. Doch genau das soll jetzt, bei der Unterbringung der Reservisten in 16-Personen-Zimmern, der Fall sein:

Nach dem ersten Auftreten einiger Fälle wurden alle Soldaten am dienstfreien Sonntag angewiesen, sich zu Hause testen zu lassen. Am Montag dann beim Morgenappel zeigten sich große Lücken in den Reihen. Viel blieben zuhause in Quarantäne, der Rest liegt auf der Krankenstation. Ausgebrochen sein soll der Cluster schon bei der Vorbereitung der Offiziere und Unteroffiziere bei Vorbesprechungen, von wo sie die Krankheit wohl mit zur Übung brachten.