Der Corona-Cluster in der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) hat sich am Freitag um 18 auf 97 Infizierte vergrößert.

Häufungsfälle mit bis zu 27 Betroffenen wurden laut dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in Pflegeheimen in den Bezirken Baden, Mistelbach, St. Pölten, Melk und Mödling sowie in Produktionsfirmen in den Bezirken Amstetten, Scheibbs und Gmünd verzeichnet. Niederösterreichweit wurden 1.723 Neuinfektionen gemeldet.