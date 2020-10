Corona-Cluster im Bezirk Hermagor: Jetzt schon 47 Infizierte

Kindergartengruppe im Bezirk Völkermarkt wegen positiv getesteter Pädagogin geschlossen.

Klagenfurt. Das Almabtriebs-Cluster im Kärntner Bezirk Hermagor ist mittlerweile auf 47 Infizierte gewachsen. Das gab der Landespressedienst am Freitagabend bekannt. Die Corona-Ampel im Bezirk war wegen des Clusters am Freitag auf Orange gestellt worden.

Im Bezirk Völkermarkt wurde unterdessen eine Kindergartengruppe geschlossen. Eine Kindergärtnerin in Globasnitz war positiv auf das Coronavirus getestet worden. 35 Personen befanden sich in Absonderung. Die Tests bei Kindern und Erwachsenen werden am Samstag gemacht. Eltern können sich freiwillig testen lassen.