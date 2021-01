Corona-Cluster in steirischem Pflegeheim

14 Bewohner und zehn Mitarbeiter seit Silvester erkrankt.

Eisenerz. In einem steirischen Seniorenzentrum in Eisenerz (Bezirk Leoben) ist es in den vergangenen Tagen zu einem Coronavirus-Cluster gekommen. Sowohl Mitarbeiter als auch Bewohner sind in dem Zentrum der Volkshilfe infiziert worden, wie die "Kleine Zeitung" am Freitag berichtete. Betroffen waren am Freitag 14 der insgesamt 74 Bewohnerinnen und Bewohner und zehn Mitarbeiter bestätigte Mario Pfundner, Leiter der Seniorenzentren Steiermark, gegenüber der APA.

Erster Fall zu Silvester aufgetreten

Zu Silvester sei der erste Fall aufgetreten - ein Heimbewohner hatte Symptome entwickelt und wurde positiv getestet, so Pfundner. Am 3. Jänner sei eine erste PCR-Volltestung bei allen Bewohnern und Mitarbeitern durchgeführt worden und die positiv getesteten Senioren in einen eigenen Isoliertrakt gebracht worden. "Es handelt sich um größtenteils milde Verläufe, ein Bewohner musste allerdings ins Spital gebracht werden", sagte Pfundner.

Die zehn infizierten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne und wurden durch Volkshilfemitarbeiter anderer Häuser ersetzt, wie Pfundner weiter ausführte. Am Freitagnachmittag waren weitere Antigentests im Laufen, für den kommenden Mittwoch war eine weitere PCR-Volltestung vorgesehen, "um zu schauen, wie sich die Situation entwickelt", wie der Leiter der steirischen Seniorenzentren ausführte.