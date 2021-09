Ein Corona positiver steckt 28 Fahrgäste an.

Auf einer Busreise durchs Burgenland, in der 32 Fahrgäste an board waren, steckten sich 28 Fahrgäste durch einen Corona-positiven an. Nach der Reise zeigte sich, dass nur 3 von insgesamt 32 Fahrgästen keine Ansteckung vorweisen konnten. Bei allein bekannten Fällen, infolge der Busreise handelte es sich um die ansteckende Delta-Variante.

Der Vorfall ereignete sich vor etwa 14 Tagen auf einer Pilgerreise. Daraufhin schlug Kurt Fischer (VP), der Bürgermeister von Lustenau (Vbg.) via Twitter Alarm. 25 der 32 Fahrgäste des Bus-Clusters waren ungeimpft.