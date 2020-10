Corona: Das sind die sichersten Bezirke Österreichs

In drei Bezirken wurden in der vergangenen Woche kein einziger Corona-Fall gemeldet.

53 Neuinfektionen wurden gestern erneut registriert. Tendenz weiter steigend. Denn der Siebentagesdurchschnitt der Positivitätsrate -sie zeigt an, wie viele der Getesteten positiv sind -stieg auf 5,2 Prozent in ganz Österreich an. Das deutet auf ein hohes Infektionsgeschehen im ganzen Land hin. Tatsächlich zeigte die gestrige Siebentagesinzidenz - Dienstag ist der Stichtag, den die Ampelkommission für ihre Bewertung nimmt -, dass bereits sieben Bundesländer über der 50er-Marke liegen.

Von den Bundesländern führt Wien mit 133,7, gefolgt von Tirol mit 70,1. Die Ampel bewertet freilich Bezirke. Hier ist Hermagor (Kärnten) mit 142,67 Rekordhalter, danach kommen St. Pölten (134,44) und Hallein (132,51).Insgesamt gibt es 9.792 aktive Fälle in Österreich - ein Rekordwert. Von diesen aktiven Fällen wurden 75 Prozent bereits mit Symptomen getestet. 25 Prozent waren zum Testzeitpunkt ohne Symptome.

Hier gibt es am wenigsten Fälle

Aber es gibt in Österreich auch Bezirke, die praktisch coronafrei sind. In den vergangenen 7 Tagen wurden in Rust, Jennersdorf (beide Burgenland) und Waidhofen an der Ybbs (NÖ) kein einziger Fall gemeldet. Relativ entspannt ist die Lage auch in Osttirol, Eferding (OÖ) und Reutte (Tirol).

Rust: 0 (Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Jennersdorf: 0

Waidhofen an der Ybbs: 0

Lienz: 2,1

Eferding: 3

Reutte: 3,1

Feldkirchen: 3,3

Murau: 3,6

Südoststeiermark: 4,7

Spittal an der Drau: 5,3

Wolfsberg: 11,4

Leibnitz: 12,1

Kirchdorf an der Krems: 12,3

Villach Land: 12,4

Deutschlandsberg: 13,2

Hartberg-Fürstenfeld: 13,2

Weiz: 13,3

Eisenstadt: 13,7

Villach Stadt: 14,5

Klagenfurt Stadt: 14,9