Corona: Das sind die sichersten Bezirke Österreichs

In dieses Regionen werden am wenigsten Fälle gemeldet.

3.617 Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich eingemeldet worden.



Das war der niedrigste Tageswert seit dem 3. Jänner (3.311), als die Omikron-Welle Fahrt aufgenommen hat. Der Tageswert lag auch deutlich unter den Zahlen der vergangenen beiden Sonntage. Am 1. Mai hatten wir 4.363 Fälle, am 24. April 5.810.



